Aile görünümlü uyuşturucu sevkiyatı narkotik polisine takıldı

Gaziantep’ten Elbistan’a aile süsü verilerek yapılmak istenen uyuşturucu ve hap sevkiyatı narkotik polisine takıldı. Yakalanan 1’i erkek ve 1’i de kadın 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalanan C.D. isimli kadın şüphelinin, uyuşturucu hapları ve maddeleri, dikkat çekmemek için bez ve poşetlerle vücuduna sardığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Elbistan-Göksun karayolunun Ekinözü kavşağındaki denetimleri esnasında Gaziantep’ten geldiği tespit edilen ve içinde 1 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk bulunan bir otomobili durdurdu. Otomobilde ve şahısların üzerine arama yapan narkotik ekipleri, 13.86 gram ateş buz metamfetamin, 56..64 gram toz esrar ve 814 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Kadın şüphelinin, uyuşturucu hapları, bez ve poşetlerle vücudunun değişik yerlerine sardığı belirtildi. Gözaltına alınan 44 yaşındaki A.E. isimli erkek şüpheli ile 38 yaşındaki C.D. isimli kadın şüpheli, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.



