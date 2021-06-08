Ahşaba işlediği fotoğrafını Kaymakam Demir’e hediye etti

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı ahşap yakma kursunda edindiği tecrübeyi, meslek haline dönüştüren Tevekkül Pamuk, fotoğraf ya da çizimleri kızgın metal kalemlerle ahşaba işlemeye başladı. Ahşap yakma sanatı ile ortaya çıkardığı ürünler beğenilince de kişiye özel tasarımlar yapmaya başlayan Pamuk, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in de fotoğrafını ahşaba aktardı. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz’la birlikte Kaymakam Demir’i ziyaret eden Pamuk, yaptığı tabloyu Kaymakam Demir’e hediye etti.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, bu jestten dolayı Tevekkül Pamuk’a teşekkür ederek, “Benim için anlamlı bir hediye oldu. Emeklerine sağlık. Çok zor ve özen isteyen bir çalışma yapılmış. Bu nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tevekkül Pamuk da, “Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir, ilçemizde gerçekten çok güzel ve başarılı çalışmalara imza atıyor. Kendisine ilçeden bir hatıra kalması amacıyla ahşap yakma sanatı ile fotoğrafını işledim. İlçemizden bir anı olarak saklayacağını düşünüyorum. Bizleri misafir ettiği ve güzel temennileri için de kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz ise; “Mahallemizin böyle güzel çalışmalar yapan isimlerle anılması bizleri de sevindiriyor. Tevekkül Pamuk Hanım, hobi olarak bu işe başlamış. Ben bu işi başarırım diyerek kendisini geliştirmiş. Birçok kişinin bilmediği bu sanatla şimdi evini geçindiriyor. Kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.