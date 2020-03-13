Ahmet Tıraş, AK Parti İlçe Başkan Adayı oldu

2014 yılında AK Parti’den belediye meclis üyesi seçilen ve 22 Kasım 2018’de Elbistan Belediye Başkan Vekili seçilerek 31 Mart Yerel Seçimleri’ne kadar görev yapan Ahmet Tıraş, AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nın 11 Nisan’da yapılması planlanan 7. Olağan Kongresi’nde başkan adaylığını açıkladı. 4 aylık belediye başkan vekilliği döneminde başta Pınarbaşı’nın temizliği ve eski güzel günlerine kavuşması noktasındaki adımı olmak üzere tüm Elbistanlıların takdirini kazanan Tıraş, adaylıkla ilgili resmi başvurusunu yaptı.

Başkan Adayı Tıraş, “Bir mensubu ve neferi olmaktan her zaman onur duyduğum AK Parti’ye ve halkımıza ilçe başkanı olarak hizmet etmek için aday olduğumu açıklıyorum. İnşallah, omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde ilçemizin geleceği için çalışmaya talibim. ‘Elbistan için inandığın yolda yürü’ sloganıyla çıktığımı bu yolun Elbistan’ımız ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm partililerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.





