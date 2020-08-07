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Ahmet Melih bebeğin ilk altını Elbistan Belediyesi’nden

Elbistan Belediyesi, ilçede yeni doğan her bebeğe altın hediye ederek, anne ve babaların evlat sevincine ortak oldu.

Ahmet Melih bebeğin ilk altını Elbistan Belediyesi’nden
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 Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattıkları kampanya çerçevesinde Mehmet-Seda Gözükara çiftinin 3. çocukları olarak temmuz ayında dünyaya gelen Ahmet Melih bebeği evinde ziyaret ederek altın hediye etti.
Başkan Gürbüz, “Yeni doğan bebeklere belediyemizden bir anı kalması için hayata geçirdiğimiz uygulamamızda, bugün Mehmet-Seda Gözükara çiftinin 3. çocukları olan Ahmet Melih’i evinde ziyaret ederek ilk hediyesini verdik” dedi.
Her yeni doğan bebeğin Elbistan’ın geleceği olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, “Elbistan Belediyesi olarak, Temmuz ayı içerisinde doğan tüm çocuklarımıza sosyal belediyecilik kapsamında altın hediye ediyoruz. Temmuz ayı içerisinden ilk doğan bebeğimiz, Elbistanlı yeni üyemiz Ahmet Melih’i evinde ziyarette bulunarak hediyesini takdim ettik. Ailemizi tebrik ediyorum. Allah hayırlı uzun ömürler versin diyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum. Biz ailelerimizin tüm mutlu günlerinde belediye olarak yanlarında olmak istiyoruz. Bu amaçla altın kampanyası başlattık.” dedi.
3. kez evlat sahibi olma mutluluğu yaşayan anne Seda Gözükara ise, ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek, “Altın fiyatlarının bu denli yüksek olduğu bir dönemde belediyemizin altın hediyesi bizi mutlu etti. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e çok teşekkür ediyorum” dedi. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, temmuz ayının ilk bebeği Ahmet Melih’e altın hediyesini takdim ettikten sonra aile bireyleri ile bir süre sohbet etti.


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Mustafa 9 saat önce

Ölenlerin mevlüt yemeğini belediye karşılasın o zaman, bunlar boş işler, kimin parasıyla altın takıyorsunuz..

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Olmazki 11 saat önce

Haziran ayında dogan bebeklere bu haksızlık

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