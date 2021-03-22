Ahmet Karacabey’de ‘alışveriş bayramı’ düzenlenecek

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ‘alışveriş bayramı’ etkinliğinin, ilçede ikinci bir bayram havası oluşturacağına inandıklarını söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘Esnafımın Yanındayım’ projesi kapsamında, ilki Dulkadiroğlu Caddesi’nde düzenlenen ‘alışveriş bayramı’ etkinliğinin yeni adresi olarak belirlenen Ahmet Karacabey Caddesi esnafıyla bir araya geldi.

Mükrime Hatun Kültür Evi’ndeki organizede, caddede düzenlenecek ‘alışveriş bayramı’ etkinliği hakkında esnaflarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Gürbüz, kent ekonomisinde pandeminin yol açtığı durağanlığı ‘esnafımın yanındayız’ kampanyası ile ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirtti.

‘Şehrimize bu bayram güzel gelecek’ diyen Başkan Gürbüz, Dulkadiroğlu Caddesi’ndeki alışveriş bayramı etkinliğindeki ticaret hacminin 1 aylık hacme denk geldiğini belirtti.

Ahmet Karacabey Caddesi’ndeki ‘alışveriş bayramı’ etkinliğinin 3-4 Nisan’da yapılacağını anlatan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Esnafımızın yanındayız kampanyasıyla ticaret hacmini artırmayı planlıyoruz. Dulkadiroğlu Caddesi ile başlamıştık. 1 günde yapılan ticaret hacmi 1 aylık hacme denk geliyor. Diğer caddelerimizdeki esnaflarımızdan da böyle bir talep geldi. Önümüzdeki günlerde de 3 ve 4 Nisan’da Ahmet Karacabey Caddesi’nde yapmayı planlıyoruz Bu etkinliklere sadece Elbistan’dan değil çevre ilçelerimizden de vatandaşlarımız katılıyor. Kampanyaya destek veren esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Pandeminin olumsuz etkilerini hep birlikte kısa sürede kaldırıp kent ekonomisini hareketlendirip değer katmak istiyoruz. Küçük esnafımızı destekleyecek şekilde online değil yerinde alışverişi tavsiye ediyoruz.”

Esnafa destek olma adına Elbistan Belediyesi olarak tüm imkanları kullandıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bu zorlu süreçte Elbistan Belediyesi olarak elimizdeki tüm opsiyonel imkanları esnaflarımız için kullandık. Yerel idare olarak vergisel avantajları, kira indirimleri, çevre ve reklam vergileri ile ilgili bütün kolaylıkları sağladık. Devletin, milleti için olduğuna inanıyoruz. Esnafımız güçlü olursa Elbistan Belediyesi de güçlü olur. Elbistan’da ticaret olursa insanlar daha mutlu ve huzurlu olur. Hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.