Ahırdaki dananın saldırdığı besici ağır yaralandı

Elbistan’da 65 yaşındaki besici, ahırındaki hasta bir hayvanı kontrol etmek istediği sırada başka bir hayvanın saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki M.A.A. adlı besici, ahırındaki hayvanları kontrol etmek istedi. Yerde yatan ve hasta olduğunu düşündüğü dananın yanına giden M.A.A., bu sırada başka bir dananın saldırısına uğradı. Yüzlerce kiloluk dananın saldırısına karşı koyamayan besici, aldığı darbelerle ağır yaralandı. Hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen M.A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Yaralı besicinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.