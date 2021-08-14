Ahıra düşen yıldırım sonucu 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Olay, ilçeye bağlı Altunelma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Sertdemir’e ait besi ahırına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan dumandan etkilenerek telef olurken, 30 ton arpa ile saman balyaları zarar gördü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ahırdan yükselen alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Yangın sonrası ahır kullanılamaz hale geldi.