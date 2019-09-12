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Ahır yangını korkuttu

Elbistan’a bağlı Gökçek Mahallesi’nde bir ahırda çıkan yangın, itfaiyenin uğraşları sonucunda kontrol altına alınırken; hayvanlar ise yangın esnasında yazlık bölümde olması sayesinde kurtuldu.

Ahır yangını korkuttu
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Elbistan’a bağlı Gökçek Mahallesi’nde bir ahırda çıkan yangın, itfaiyenin uğraşları sonucunda kontrol altına alınırken; hayvanlar ise yangın esnasında yaylım için arazide olması sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçek Mahallesi’nde Yahya Dernek adlı besicinin ahırında yangın çıktı. Ahırın çatı kısmında başlayan yangın, ahşap kısımların tutuşması ile samanlık bölümüne de sıçradı. Ahırdan çıkan alevleri görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için büyük çaba gösterdi. Uzun uğraşlar sonucunda alevler söndürülürken ahırda büyük maddi çaplı hasar meydana geldi. Alevler, hayvanların kışlık için hazırlanan buğday ve samanları küle çevirdi. Yangın esnasında yaylım için arazide olan hayvanlar ise yanmaktan kurtulmuş oldu.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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