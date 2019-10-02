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Ahır ve kümeste gizlenen uyuşturucuyu ‘Atos’ buldu

Jandarma ekiplerinin, narkotik köpeği "Atos" ile Doğan Mahallesi’nde bir eve düzenlediği operasyonda evin farklı bölümlerinde gizlenmiş şekilde 2 bin 300 gram uyuşturucu madde ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Ahır ve kümeste gizlenen uyuşturucuyu ‘Atos’ buldu
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Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik olarak ilçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyona, narkotik madde köpeği Atos’un da yer aldığı operasyonda ev ve müştemilatları didik didik arandı. Yapılan aramada evin odunluk, ahır ve kümse gibi bölümlerine gizlenmiş şekilde 2 bin 300 gram kubar esrar ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda, ele geçirilen silah ve uyuşturucu madde ile ilgisi oldukları gerekçesi ile H.Y. ve H.V.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. 


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