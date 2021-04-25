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Ağlayan gelinleri koparanları 80 bin liralık ceza bekliyor

Elbistan, Ekinözü, Afşin ve Nurhak ilçelerinde yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleleri koparanlara 80 bin TL ceza verilecek.

Ağlayan gelinleri koparanları 80 bin liralık ceza bekliyor
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Elbistan, Ekinözü, Afşin ve Nurhak ilçelerinde yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleleri koparanlara 80 bin TL ceza verilecek.

Türkiye’nin Koruma altında olan ters laleler, özellikle yüksek rakımlarda boy göstermeye başladı. Zor ve çetin geçen kış mevsiminin sona erdiğinin habercisi olarak çiçek açan ters laleler, 15 günlük ömürleriyle görsel şölen sunuyor. Elbistan, Afşin ve Ekinözü ile Nurhak ilçelerinde yetişen ters laleler de doğaseverlerin büyük ilgisi ile karşılaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, nesli tehdit, tehlike altında olan veya nadir bulunan soğanlı bitki türlerinden biri olan ters lalenin toplanması, soğanlarının çıkarılması, taşınması ve satılmasının yasak olduğu belirtildi.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20'nci maddesinin k bendine göre bu laleden bir tane koparan kişiye ise, 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceği belirtildi.

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