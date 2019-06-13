Ağır yaralanan operatör, ambulans helikopterle sevk edildi

Olay, ilçeye bağlı Bakış Mahallesi’nde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, operatörlük yapan 35 yaşındaki Bayram Baz, ocak içerisinde çalıştığı paletli iş makinesi ile birlikte kayalık kesimden kaydı. Tonlarca ağırlıktaki makinenin ezdiği talihsiz işçinin imdadına mesai arkadaşları koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Baz, acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Baz’ın, ameliyat sonrasında sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu için sevk edilmesi kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilerek ambulans helikopter talebinde bulunuldu. Malatya’dan kalkan ambulans helikopter, Elbistan Devlet Hastanesi bahçesindeki piste indi.

Talihsiz işçi, kara ambulansı ile getirilip ambulans helikoptere alındıktan sonra tedavisinin devam edileceği Malatya’ya doğru yola çıktı.