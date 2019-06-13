Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ağır yaralanan operatör, ambulans helikopterle sevk edildi

Elbistan’da bir mermer ocağında paletli iş makinesinin kayadan yuvarlanması sonucunda yaşanan iş kazasında, makinenin altında kalarak ağır yaralanan operatör, ambulans helikopterle Malatya’ya sevk edildi.

Ağır yaralanan operatör, ambulans helikopterle sevk edildi

Olay, ilçeye bağlı Bakış Mahallesi’nde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, operatörlük yapan 35 yaşındaki Bayram Baz, ocak içerisinde çalıştığı paletli iş makinesi ile birlikte kayalık kesimden kaydı. Tonlarca ağırlıktaki makinenin ezdiği talihsiz işçinin imdadına mesai arkadaşları koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Baz, acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Baz’ın, ameliyat sonrasında sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu için sevk edilmesi kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilerek ambulans helikopter talebinde bulunuldu. Malatya’dan kalkan ambulans helikopter, Elbistan Devlet Hastanesi bahçesindeki piste indi.

Talihsiz işçi, kara ambulansı ile getirilip ambulans helikoptere alındıktan sonra tedavisinin devam edileceği Malatya’ya doğru yola çıktı.

 














Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119