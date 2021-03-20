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Ağır yaralanan işçi 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

A Termik Santrali’nde sıcak su hattındaki arıza sonucu buhar ve sıcak suya maruz kalarak ağır yaralanan 32 yaşındaki işçi, 12 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Ağır yaralanan işçi 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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8 Mart’ta meydana gelen olayda, santralin kazan bölümünde görev yapan Ercan Kılıç (32), sıcak su hattında meydana gelen arıza sonrasında sıcak buhar ve suya maruz kalarak ağır yaralanmıştı. Kılıç, firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, buradaki ilk müdahalenin ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. Doktorların çabası, vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar oluşan Kılıç’ı hayatta tutmaya yetmedi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören talihsiz işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dünya evine girme hazırlıkları yarım kalan Kılıç’ın cenazesinin Elbistan’da defnedileceği öğrenildi.

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Ağır Yaralanan Işçi 12 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti