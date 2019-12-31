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Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gündoğdu’dan Başkan Şahin’e ziyaret

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odasına iadeyi ziyarette bulundu.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gündoğdu’dan Başkan Şahin’e ziyaret

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Şahin’den ilçenin ekonomik ve sektörel yapısına ilişkin bilgiler alan Gündoğdu, tüm esnafların yeni yılını kutlayarak bol kazançlı yıl temennisinde bulundu.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Elbistan Ağır Ceza Mahkememiz, ilçemizle birlikte Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak’taki davalara da bakıyor. Gerçekten yoğun bir programları var. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Sayın Orhan Gündoğdu’ya nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

 


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