AGF GENEL BAŞKANI MEVLÜT YENİ, KAHRAMANMARAŞ’TAN KONUŞTU; “YEREL MEDYAYA SAHİP ÇIKIN”

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkan Yardımcısı, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, beraberinde Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve AGF Genel Başkan Yardımcısı Şevket Karahan, Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı ve AGF Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Duran Yenigün ve Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve AGF Genel Başkan Yardımcısı Ali Cihangir ile birlikte Kahramanmaraş’a çıkarma yaptı. İlk olarak AGF’nin kurucu cemiyetlerinden biri olan Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanı Arslan Deveboynu ve yönetim kurulu üyeleriyle Kervan Han’da bir araya gelen Başkan Yeni ve yönetimi, geceyi Kahramanmaraş’ta geçirdi. Ertesi gün sabah saatlerinde beraberindeki yönetiminin yanı sıra Arslan Deveboynu ve yönetimiyle Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İl Müdürü Abid Vanlı’ya hayırlı olsun dileklerini iletti. Kahramanmaraş ve Türk basınının sorunlarını değerlendiren Yeni, yerel medyaya destek verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“KAHRAMANMARAŞ’I VE BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Kahramanmaraş ve bölgelerindeki basın mensuplarının önemsediklerini belirterek, Isparta’da geni katılımlı yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını söyledi. Yeni, “Geçmişte bizim yol arkadaşımız olan, bugün kurumunda bizi ağırlayan Abid Vanlı’ya teşekkür ediyoruz. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, federasyonumuzun doğu illerimizdeki kurucu cemiyetlerini ziyaret ediyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetimiz de bizim federasyonumuzun kurucu cemiyeti. Dolayısıyla, Arslan Deveboynu başkanımızı ve yönetim kurulunu ziyarete geldik. Biz bölgeye çıktığımızda meslektaşlarımızla buluyoruz, onların sorunlarını dinliyoruz, yetişebildiğimiz ve koşabildiğimiz kadar meslektaşlarımızın sorunlarına, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Yeni kongremizi 2019’un son aylarında yaptık, bu vesileyle hem Hatay’da yeni seçilen cemiyet başkanımız ve yönetimine hayırlı olsun dedik, Kahramanmaraş’tan da Mersin’e geçeceğiz. Mersin’de de bir yönetim değişimi oldu. Onlara da hayırlı olsun ziyareti yapacağız. Osmaniye’ye gideceğiz, Adana’dan da geri döneceğiz. Hafta sonunda da Isparta’da final olarak yönetim kurulu toplantısı yapacağız. 2020-2021 ve 2022 çalışma takvimimizi belirleyeceğiz. Dolayısıyla federasyon olarak şunu belirtmek isterim; Kahramanmaraş’ımızda ve bölgemizde görev yapan bütün meslektaşlarımızı, gazeteci arkadaşlarımızı çok önemsiyoruz” dedi.

“SEKTÖRÜMÜZÜN SORUNLARI VAR”

Kahramanmaraş’ta daha önce de basın mensuplarıyla buluştuklarını dile getiren Yeni, sektörün sorunları olduğunu belirterek, “Sektörümüzün sorunları var, bu sorunlara bizim eğilmemiz lazım. Şuan da önümüzde bulunan yayınların sıkıntıları var. Basın İlan Kurumu’muz bu sorun ve sıkıntıları gidermek için de bizim partnerimiz, iş birliği yaptığımız önemli bir kurumumuz. Bizim içimizden bir arkadaşımızın Basın İlan Kurumu Müdürü olduğunda bu sorun ve sıkıntıları bizim dilimizden anladığı için daha çabuk çözüm üretme yolunda birlikte koşuyoruz. Bu anlamda burada daha önceleri de meslektaşlarımızla buluştuk ama açıkçası federasyon olarak buradaki meslektaşlarımıza çok radikal ve etkili bir proje yapamadık. İnşallah yeni dönemde bunu yaparız, Arslan Deveboynu başkanımız ve arkadaşlarımızın önerileri de bizim için kıymetlidir. Çalışanlarımızın kendi problemleri var, özlük haklarıyla ilgili sorunlar var, bunları konuşuyoruz, yerel bürokrasiden kaynaklanan sorunlarımız var” ifadelerini kullandı.

“YEREL BASINA SAHİP ÇIKMAK YEREL DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAKTIR”

Toplumun bütün kesimlerine yerel medyaya destek çağrısında bulunan Yeni, Anadolu basınının milli iradenin temsilcisi olduğunu belirterek, “Gazetecilerin haber kaynağı ve gelir kaynağı olan iş dünyasına, bürokrasiye ve seçilmişlere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Anadolu basını, basındaki milli iradenin temsilcisidir. Yerel demokrasilerin gelişiminde Anadolu basını çok çok önemli, birinci sırada rol oynamaktadır. Gazetecilik tabi ki bir ticari çalışmadır ama yarı kamu hizmeti yapan bir sektörün temsilcileriyiz biz. Dolayısıyla gazetelerimize sahip çıkmak aslında, gazete sahibinin ticaretine sahip çıkmak değildir. Yerel demokrasiye sahip çıkmaktır. Yerel televizyonu izlemek, yerel gazeteyi okumak, yerel dergiyi okumak, yerel radyoyu dinlemek, yerel internet haberlerini öncelikli olarak okumak bana göre Kahramanmaraşlıların özel bir görevi olmalı. Her başı dara girenin ilk akla geldiği meslek gazeteciliktir. Her belediye başkanı bülten yapar, her siyasetçi önce bir gazete ziyareti yapmak ister, çünkü gazeteciler tüketen ile üreten arasında önemli bir iletişim köprüsü vazifesi görmektedir. Onun için yaşaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“TABELA KİRLİLİĞİ, YEREL BASINI ÖLDÜRÜYOR”

Özellikle Büyükşehirlerde ciddi manada tabela kirliliğinin olduğunu ifade eden Başkan Yeni, sözlerine şu şekilde devam etti, “Ayrıca birçok şehirlerimizde son yıllarda görüyoruz, ciddi manada bir tabela kirliliği var. Bu tabela kirliliğinden yola çıkarak söylemek isterim ki, bülteni yayın kuruluşlarına, reklamı tabelaya vermeyin. O zaman bir süre sonra bu gazeteler, dergiler, televizyonlar bülteninizi de o bilboarda asın, niye bize gönderiyorsunuz der. Beledilerin adım başı, sokak başı, cadde cadde yeni bilboardlar, reklam mecraları yarattığını görüyoruz. Bu bizim sektörümüzü derinden etkileyen, bizim anadolu basının yaşamsal kaynaklarını kurutan bir mevzudur. Belediye tabeladan para kazanmasın, niye her yer tabela. Bu ayrıca bir görsel kirlilik yaratıyor şehirde, aynı zamanda da yerel basını öldürüyor. Okullar, hastaneler, kurumlar hepsi bilboarda reklam veriyor ama gazetelere, televizyona, radyolara, internet sitelerine vermiyor. Bu konuyla ilgili çok etkili bir çalışma yapmak istiyoruz. Öncelikli olarak belediyelerin bu tabelaları azaltmasını istiyoruz. Bu konuda mücadele etmeliyiz.”

“YEREL MEDYAYA SAHİP ÇIKARSANIZ, YEREL DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKARSINIZ”

Sözlerine, “Herkese çağrıda bulunuyoruz, lütfen yerel medyaya sahip çıkın” ifadeleriyle devam eden Yeni, “Yerel medyaya sahip çıkarsanız, yerel sorunlarınıza sahip çıkarsınız, yerel medyaya sahip çıkarsanız yerel demokrasiye sahip çıkarsınız, yerel medyaya sahip çıkarsanız şehrin alt-üst yapısına, sorunlarına sahip çıkmış olursunuz. Dolayısıyla bu konularda çok radikal ve etkili çalışmaları yapmak istiyoruz. Değerli başkanımız Arslan bey ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, Basın İlan Kurumu’muzun kıymetli müdürü, yol arkadaşımız Abid beye ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz. Bu bir nezaket ziyaretiydi. Bu vesileyle Kahramanmaraş ve çevresindeki medya yapılanmasıyla ilgili bilgi almış olduk” dedi.

“SORUNLARIMIZI BİRLİK OLARAK ÇÖZERİZ”

Türkiye’nin olduğu gibi basın mensuplarının da zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Yeni, birlik ve beraberlik mesajları verdi. 2020 yılında meslektaşlarını birlik ve beraberliğe davet eden Yeni, “Türkiye, zor bir dönemden geçiyor. Coğrafya kaderdir diyoruz ya, bizim coğrafyamızda her an her dakika gündem değişiyor. Türk basını maalesef zor bir dönem yaşıyor. Türkiye’nin yaşadığı sorunlarla birlikte aynı anda Türk basını da sorun ve sıkıntıları yaşıyor. 2020 yılında sektörümüzü daha sıkıntılı bir dönem bekliyor. Bu sıkıntılı dönemde bizim daha fazla birlik içinde olmamız gerekiyor, parçalanmak, cemiyetler ve derneklerin sayısını artırmak sorunları daha da artırıyor. Türkiye’de 400’ün üstünde Gazeteciler Cemiyeti var, çok sayıda örgüt var ama ne yaptıkları belli değil. Birçoğu tabela vazifesi görüyor. Bizim tabela cemiyetlerinden kurtulmamız lazım öncelikle çünkü onlardan kurtulursak birlik olacağız ve birlik olursak da sorunlarımızı birlik içerisinde çözeceğiz. Böl-parçala-yönet, dağınıklık bazılarının işine geliyor olabilir ama meslektaşlarımız bu oyuna gelmemeli. Önce birlik olmalıyız. 2020’de tüm meslektaşlarımı birlik olmaya çağırıyorum. Biz birlik olursak, bir olursak, beraber olursak, Ankara’da da sorunumuzu çözeriz, şehirlerimiz de sorunlarımızın bir çoğunu çözeriz. A cemiyeti başkanı Valiye gidiyor başka konuşuyor, B cemiyetinin başkanı belediye başkanına gidiyor farklı konuşuyor, diğeri bambaşka konuşuyor. Birbirimizin paçasından tutup çekiştiriyoruz, nasıl sorunlarımızı çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş İl Müdürü Abid Vanlı, ziyaretinden dolayı Yeni ve yönetimine teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu’da, Başkan Mevlüt Yeni ve yönetimini Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, kent basının sorunlarının çözümü noktasında Federasyon ile iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Serdar Erdoğanyılmaz ve Faruk Aktemur’da hazır bulundu.