AGD ve STK’lardan ortak açıklama: “Mescidi Aksa kırmızı çizgimizidir”

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elbistan Temsilciliği organizesinde Elbistan’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile birlikte İsrail’in Filistin halkı ve Müslümanların önemli ibadet merkezlerinden olan Mescidi-i Aksa’ya karşı yapmış olduğu zulüm ve baskıları kınayan bir açıklama yapıldı.

İsrail’in Filistin halkı ve Müslümanların önemli ibadet merkezlerinden olan Mescidi-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı kınamak için Anadolu Gençlik Derneği Elbistan Temsilciliği organizesinde Çarşı Atik Camii önünde yapılan basın açıklamasına Saadet Partisi Elbistan Teşkilatı, Türkiye Gençlik Vakfı Elbistan Temsilciliği, İHH Elbistan Temsilciliği, Cansuyu Elbistan Temsilciliği ve Şuurlu Öğretmenler Derneği Elbistan Temsilciliği üyeleri katıldı.

Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirten Anadolu Gençlik Derneği Basın Sözcüsü Mücahit Yeşilbaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her Ramazan ayının son cuma günü Kudüs günü olarak programlar tertip edilmektedir. Siyonist terör örgütü İsrail, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediği bugünde kutsalımız olan Mescid-i Aksa’ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmemektedir.

Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal atındadır. 1916 Mayıs’ında imzalanan Syces-Picot Antlaşması, Kasım 1917’de yayınlanan Balfour Deklarasyonu, Şubat 1945’de gerçekleşen Yalta Konferansı işgalcilerin kim olduğunun göstergesidir. İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gideceklerdir.

Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Efendimiz (sas), ‘Mescid-i Aksa’ya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamaz iseniz kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin’ buyurmuşlardır. Zeytinyağı bir semboldür. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücahedenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir.

Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir. Kudüs demek Meşhed, Kum, Tahran demektir. Kudüs demek Diyarbakır, Ankara, İstanbul demektir. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs’e sahip çıkmak, Bağdat’a, Şam’a, Tahran’a, Beyrut’a, Kahire’ye ve Mekke’ye sahip çıkmaktır. Biz biliyoruz ki Kudüs’e sahip çıkmak Müslüman ya da değil tüm mazlumlarının dertleriyle dertlenmektir.

Kudüs’e yürümek Müslümanların yeryüzünün Firavunlarının, Nemrutlarının, Ebu Leheblerinin zulümlerinden kurtuluşunun en önemli sembolüdür.

Terör örgütü İsrail, ‘çok yakında nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceğini’ görecektir. Terör örgütü İsrail’in Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan, genç çocukları öldürmekten çekinmeyen, bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail, hak ettiği tokadı Allah’ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bölgeye ve Dünya’ya huzur ancak bu şekilde gelecektir.”

Yeşilbaş, Filistin’in yanında olduklarını hatırlatarak, “Bundan sonra söz bitmiştir artık. Bu zalimlere anladığı dilden konuşma vaktidir. TBMM toplanmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatının toplanması sağlanmalıdır. Ordumuzun teyakkuz haline geçmesi gerekir. Allah için yola çıkanın yardımcısı Hazreti Allah'tır. Milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız. Son Siyonist ölünceye kadar mücahedeye devam edeceğiz. Mücadelemiz; başta Kudüs ve tüm İslam beldeleri, kutlu bir zaferle Siyonizm'den kurtulana dek devam edecektir.

Terör örgütü İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yapmış olduğu haince saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, verdikleri diriliş mücadelesinde onlarla birlikte saf tuttuğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Filistin ve Kudüs davasının yılmaz savunucusu Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın; ‘Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Allah nurunu tamamlayacaktır’ inancıyla Filistinli kardeşlerimizi ve Kudüs davasını savunanları selamlıyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından İsrail’in yaptığı saldırıda hayatını kaybedenler için dua edildi.