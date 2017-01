AGD, Mekke’nin fethini kutladı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elbistan İlçe Temsilciliği tarafından, Mekke’nin Fethinin 1386. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama programı organize edildi.

Belediye Düğün Salonundaki programa Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Konuşmacı olarak İlahiyatçı-Yazar Cemil Çiçek’in davet edildiği organize, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programın açılış konuşmasını, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elbistan Temsilcisi Emrah Aslan yaptı.

Mekke’nin şehirlerin anası olduğunu kaydeden Aslan, “Kâbe, yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesidir. Mekke, şehirlerin anasıdır. Biz şehirlerin anası Mekke’nin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Her akşam ana haber bültenlerinde patlayan bombalara, çatışmalara, savaşlara dair haberler duymak canımızı yakıyor. Yaşamını yitirmiş insanlar görmek, kolu, bacağı kopmuş insanlar görmek, yetim kalmış çocuklar, dul kalmış kadınlar, gözü yaşlı anneler görmek canımızı yakıyor. Bütün bu olup bitenler, üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. Genç nesiller, mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır. Diğer taraftan Hazreti Ömer döneminde İslamlaşmaya başlamış, Malazgirt meydan muharebesi ile de İslam yurdu oluşu perçinleşmiş bu coğrafyada yılbaşı gecesi adı altında her türlü ifsadın ve tahribatın yapılmasının da emperyalist bir işgal projesi olduğu unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.





Aslan, şunları söyledi:

“Ülke genelinde 400 bin gencimizin katıldığı Siyer-i Nebi yarışması, birilerinin ifsat etmeye çalıştığı gençlerimize, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) en güzel örnek olduğunu hatırlatma gayemizdir. Biz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir kutlu peygamberin, önderimiz, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sav) komutasında gerçekleşen Mekke’nin fethini, her yıl yeniden kutlayarak küresel emperyalist ve kültürel bir kuşatmaya cevap verdiğimizin farkındayız. Bizler, Anadolu Gençlik mensupları olarak programlarımızla televizyon kanallarımızla, basılı yayınlarla, yurtlarımızla, öğrenci evlerimizle, sosyal medya ile gençlerimize, öğrencilerimize iyinin, doğrunun, faydanın ve adil olanın her alanda tesisi için gayretlerimizi sürdüreceğiz.”

Mekke’nin fethini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından kürsüye programın konuşmacısı İlahiyatçı-Yazar Cemil Çiçek davet edildi.





Çiçek, konuşmasında Mekke’nin fethinin Müslümanlar için önemine vurgu yaptı. ‘Mekke’nin fethi, fetihlerin anasıdır’ diyen Çiçek, “Tarihte bir takım olaylar vardır ki; tarih yapar. Tarih, ondan sonra yeni bir kıvam alır. Yeni bir şekil alır. Çünkü o, sıradan bir vaka değildir. Tarihte gücün, inancın, sözün el değiştirdiğini gösteren bir semboldür. İşte Mekke’nin fethi, yaklaşık olarak bin yıldır küfrün hakim olduğu, zulmün değişik kılıflarda yeryüzüne aktığı ve kendi damgasını vurduğu bir zamandan hakkın, adaletin yeniden insanca var olmanın ve yaşamanın mümkün olduğunu gösteren bir evrene, bir dünyaya açılışın kapısıdır Mekke. Bu sebepten dolayı Mekke’nin fethi sıradan bir fetih değildir. Fetihlerin anası olan bir fetih. İnsanları, yeni bir medeniyete uyandıran bir fetih. İnsanlığı, yeniden dirilmeye davet eden bir fetih. Fetih şuurunu, bilincini ve anlayışını tam olarak kalbimize, zihnimize ve vicdanımıza yazmadan onu anlamak belki de mümkün olmayacak” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Siyer-i Nebi Yarışmasının Elbistan ayağında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Dereceye giren öğrenciler, bisiklet, altın ve para ödüllerini büyük bir sevinçle aldı.