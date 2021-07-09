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Ağaca çarpan otomobilin motoru 200 metre uzağa fırladı

Afşin’de ağaca çarpan otomobilin motoru, 200 metre uzağa fırlarken olayda 3 kişi yaralandı.

Ağaca çarpan otomobilin motoru 200 metre uzağa fırladı
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Afşinbey caddesinde meydana gelen kazada 38 HN 222 plakalı lüks otomobil sürücüsü Ensar Y.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle lüks otomobilin motoru yaklaşık iki yüz metre uzağa fırladı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Ensar Y., Umutcan Ö. ve Uğur H. yaralandı. İlk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Ağaca çarpan Otomobilin Motoru 200 Metre Uzağa Fırladı