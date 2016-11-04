Ağaç yangınını ‘uçak düştü’ diye ihbar etmişler

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine bağlı Tekir Mahallesi’nde keşif uçağının düştüğüne dair ihbarın asılsız çıktığını belirten Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ömer Adar, bölge halkının 'ağaç yanması' olayını bu şekilde yorumladığını açıkladı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi Koyunoluk mevkisinde keşif uçağının düştüğü ihbarı alan ekipler, sarp arazide arama tarama çalışmalarını tamamladı. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında herhangi bir enkaza rastlanamadığını kaydeden Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ömer Adar, “Kısa bir süre önce ihbar aldık. Bir hava aracının düştüğü ve dumanlarının çıktığı şeklinde. Ekiplerimiz olay yerine ulaştı şu an arazide arama yapılıyor. İlk aldığımız bilgilere göre sanki çobanların yaktığı bir ağaç olabilir. Onun neden olduğu bir duman olabilir diye düşünüyoruz. Ayrıca yapılan görüşmelerimizde de bu bölgede herhangi bir yolcu uçağının geçmediği, Genelkurmay’ın da helikopterlerinde bir eksilme olmadığı belirlendi.

Bölge halkının ormanda yaşanan yangını yanlış algılamış. Söz konusu alanda yapılan arama çalışmalarında ihbarın asılsız olduğu netlik kazandı. Normale dönüyoruz” şeklinde konuştu.