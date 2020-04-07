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Ağaç keserken kalbine yenildi

Elbistan’da 67 yaşındaki bir vatandaş, ağaç kesmek için gittiği tarlasında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Ağaç keserken kalbine yenildi
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Olay, ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi Günbatımı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, mahallede ikamet eden 67 yaşındaki Tahsin Şeran, ağaç kesmek için mahallenin dışında bulunan tarlasına gitti. Kalp hastası olduğu öğrenilen Şeran, motorlu testeresi ile bir söğüt ağacını kesmeye başladı. Ağacın olduğu bölgeye yakın yerde oturan vatandaşlar, bir süre sonra testere sesini duymayınca Şeran’ı kontrol etmek istedi. Şeran’ın, kestiği ağaç dalının altında hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Şeran’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Şeran’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. 

 


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