Ağabey ve kardeş, bıçaklı kavgada yaralandı

Elbistan’da iki taraf arasındaki tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kardeş yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, kardeş olan H.B.Y. ve B.Y. ile başka bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle Güneşli Mahallesi, Emniyet Caddesi üzerinde çıkan sözlü tartışma biranda büyüdü. Kavganın diğer tarafı, H.B.Y. ve B.Y. isimli kardeşleri, ellerinden ve bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı kardeşler ise, ismi öğrenilemeyen diğer kardeşleri tarafından ilk olarak otomobille Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kanamaları devam eden yaralı kardeşler, daha sonra Özel Yaşam Hastanesi’ne götürüldü. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.