Afşinli Uzman Çavuş, Fırat Kalkanı Harekâtında yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Suriye’nin El-Bab bölgesinde görev yapan Afşinli Uzman Çavuş Sebahattin Aslaner’in, DAEŞ’e bağlı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda yaralandığı öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 121.günü, en şiddetli çatışmaların yaşandığı anlara sahne oldu. DAEŞ kontrolünde bulunan El-Bab kentinin kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensupları arasında sabah saatlerinden itibaren çatışmalar hızlandı. Harekat, şehir merkezine yakın bir noktada bulunan ancak uzun süredir DAEŞ'in barınma ve silah deposu olarak kullandığı stratejik konumdaki hastane binasına yoğunlaştı. Ancak harekat sırasında, DAEŞ’e mensup teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu noktalara 4 ayrı bombalı araç saldırısı gerçekleştirildi. İlk saldırıda 4 asker şehit olurken, 15 asker yaralandı. Öğleden onra gerçekleşen diğer 3 saldırıda ise 10 asker şehit oldu, 6'sı ağır 18 asker yaralandı.

Çatışmalar sürerken, hava kuvvetleri ve topçu bataryaları da DAEŞ hedeflerine bomba yağdırdı. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından vurulan 67 hedefin yanı sıra topçu birliklerinin atışlarıyla DAEŞ'e ait 8 silahlı araç imha edildi. 138 terörist öldürüldü. 14 Mehmetçiğin şehit düştüğü saldırılarda yaralanan askerlerden birinin Afşin ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi doğumlu Uzman Çavuş Sebahattin Aslaner olduğu öğrenildi. Aslaner’in vücuduna şarapnel parçası isabet etmesi sonucunda yaralandığı ve Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi. Afşinli yaralı uzman çavuş Aslaner’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan El-Bab’ta yoğunlaşan çatışmalarla ilgili olarak yapılan açıklamada, kentin kuşatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devamla, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır. El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir. Şu ana kadar 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap aracı, 2 adet DOÇKA monteli pikap aracı, 3 adet ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir.”

Açıklamada, “Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6’sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.



