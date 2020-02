Afşinli siyasetçi, BBP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Kurultay sürecine giren Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) genel başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim Afşinli politikacı Haşim Yanar oldu. Uzun yıllar farklı kademelerde görev aldığı BBP’deki genel başkan yardımcılığı ve MKYK üyeliği görevinden kendi isteği ile istifa eden Yanar, Büyük Birlikte Değişim Platformu Sözcülüğünü yürütüyordu.

Yanar, genel başkan adaylığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde huzur iklimine en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Farklılıkların oluşturduğu gerilimin, siyasi istismar alanı haline geldiği bu zaman diliminde ülkemizde; farklılıkları zenginlik telakkisi ile ele alan Büyük Birlik Partisi kadrolarına her zamankinden daha çok ihtiyacın olduğu ortadadır. Hareketimizin, bunca zaman boyunca içinde yetiştirdiği tüm değerlerinin, birikimlerinin, insan kaynaklarının kucaklanması suretiyle atabileceği her adım, Türk Siyaseti için kazanım ve umut ışığı olacaktır. Partimiz yönetim kademelerinin rehabilite edilmesini teminen hareketin birliği ve bütünlüğü ekseninde bir değişime ihtiyacın olduğu ortadadır.

Kaynağını ve gücünü inançlarından, değerlerinden ve milletinden alan Büyük Birlik Partisi kadroları anayasal düzen ve demokratik teamüller çerçevesinde bu muhasebeyi yapabilecek tecrübe, birikim ve olgunluğa sahiptir. Yaşanan her olumsuz ya da güvensiz yaklaşım yüzünden uzaklaşan, kıyıda köşede kimimiz varsa onlara bir kere daha kucak açmak, güvenli liman olmak, her vatan evladının umudu haline gelecek yeni bir yönetim anlayışına kapı aralamak için bir buçuk yıla yakın süredir çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Böylelikle umut olma iddiası etrafında dikkatleri üzerimize çekmek sureti ile güvensizlik yüzünden partiden kopacak ya da farklı arayışlara yönelecek arkadaşlarımızın hareketin içinde kalmaları için yoğun çaba sarf etmekte olduğumuz bilinen bir gerçektir. Bu süreçte bazı zorluklar ya da engellemelerle karşılaşacağımızın bilincindeyim. Bu itibarla Büyük Birlik Partimizin tüm yetkili kurullarının, Başkanlık Divanının, MKYK ve MDK Üyelerinin, Genel Kurul Delegelerinin, İl, İlçe Başkanı ve Yöneticilerinin, kardeşlik, sağduyu ve dayanışma ruhu ile tamamen demokratik teamüller, siyasi ahlak ve etik ölçüleri içerisinde hareket edeceklerine inancım tamdır.”

Her yönüyle millete umut olabilecek güçlü bir kadro hazırladığını ifade eden Yanar, “Partimizde kurultay sürecine girilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla; varlığını değerlerine vakfetmiş bir kardeşiniz olarak milletime hizmet etme noktasındaki samimiyet ve kararlılığımı, şehit Muhsin Başkanımın çizgisi ile taçlandırmak ve bir kere daha Türk siyaset tarihine altın harflerle yazdırmak üzere 27 yıldır hiçbir ikbal beklentisi olmaksızın, her türlü zorlukları göğüslemek pahasına tüm birimlerinde görev yapmış bulunduğum Büyük Birlik Partimizin genel başkan adaylığı için çalışmalarımı başlatmış bulunmaktayım. Çeyrek asırlık hareketimizi tüm kodları ile yansıtacak ve her yönüyle milletimize umut olabilecek çok güçlü bir kadro hazırlığı içerisindeyiz. Bu erdem yarışında ben de varım diyen, adaylığını açıklayan ve açıklayacak olan tüm dava arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.