Afşinli şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatı sırasında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Afşinli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

44 gün boyunca ümitle bekleyen gözü yaşlı eş Gülnur Ortakçı Güneş, törene eşinin üniforması ile katıldı. Şehit eşinin, tabuta son dokunuşu ve vedası ise yürekleri dağladı.

17 Mart günü, JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinde görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen ve 44 gün sonra Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama kurtarma ekipleri tarafından naaşına ulaşılan Afşinli Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) için ilk tören Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangasının omuzlarında alana getirilen Güneş'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan uğurlama töreni, İl Müftüsü Aşır Durgun'un ettiği duayla sona erdi. Daha sonra askeri helikopterle Elazığ'a gönderilen şehidin naaşı, oradan da uçakla Ankara'ya uğurlandı.

Şehit Güneş için Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Güneş’in annesi Aysel, babası Emin Güneş, törene şehit eşinin üniformasını giyerek gelen Gülnur Ortakçı Güneş ile yakınları taziyeleri kabul etti. Namazın ardından cenaze arabasına konulan şehidin naaşı, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kuvvet komutanları, milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.

15 Temmuz’da FETÖ’cülere karşı kahramanca mücadele etti

36 yaşında şehit olan Afşinli Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı emrinde görev yaptı. Güneş, son görev yeri olarak 2019'da Tunceli İl Komutanlığı emrine JAK tim elemanı olarak atandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Ankara Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Güneş, FETÖ'cü askerler ile çatıştığı sırada yaralanmıştı. Güneş, darbe girişiminin yaşandığı gece gösterdiği kahramanlıktan dolayı eşi Gülnur Ortakçı Güneş ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyona davet edilmişti.











