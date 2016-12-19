Afşinli şehit polis memuru Datlı, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde HDP ilçe binasının çatısına çıkan 2 protestocuyu indirmek isterken, havalandırma boşluğuna düşerek şehit olan Afşinli polis memuru Numan Şeref Datlı, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Afşinli polis memuru Numan Şerif Datlı (42), görev yaptığı İstanbul’un Ümraniye ilçesinde HDP ilçe binasına yönelik protesto gösterilerine müdahale sırasında 4.kattaki terastan bastığı tentenin kırılması sonucunda havalandırma boşluğundan zemine düşerek şehit olmuştu. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’nde görev yapan 21 yıllık polis memuru Numan Şerif Datlı’nın cenazesi, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, helallik alınmak üzere Ümraniye'de bulunan evine götürüldü. Şehit polis memuru Numan Şeref Datlı için daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene şehit polisin ailesi ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

Törende konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, ”Gerektiğinde sevdiklerinden ayrı kalabileceğini hatta bu uğurda canını vereceğini bilerek bu şerefli üniformayı giymiş şehitlerin, günü geldiğinde en çetin mücadelelere gözünü kırpmadan girdiğine bir kez daha şahit olduk” ifadelerini kullandı.

Polis olmanın fedakarlık gerektirdiğini belirten Çalışkan, ”Gün gelecek her nefis ölümle buluşacak, bundan şüphe yok. Ancak önemli olan ardımızdan Numan kardeşimiz ve onunla beraber hakka yürüyen diğer şehitlerimiz gibi aziz hatıralar bırakabilmek, bu dünyanın hakkını onlar gibi verebilmek. Bu vesileyle Allah rızası için devletimin ve milletimin bekası için canlarından vazgeçen tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun vatan sağ olsun” dedi.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Vehap Kapıcıoğlu tarafından yapılan duanın ardından, şehit polisin naaşı cenaze aracına götürüldü.

‘Vatan için yeni Numanlar yetiştiriyorum’





Törene şehit polis memuru Numan Şeref Datlı'nın eşi Ruşen Datlı’nın yakarışları damga vurdu. "Ben dikim, çocuklarım da dimdik ayakta” diyen gözü yaşlı eş Ruşen Datlı, “Vatan için yeni Numanlar yetiştiriyorum. Eşimi şanla ve şerefle uğurluyorum. Güle güle git Numan’ım" şeklinde feryat etti. Şehit polisin kızları Seher Sıla, Ebrar Zeren ve Asya Cemre de babalarını gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı.

Şehit polis memuru Datlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Fatih Camii'ne götürüldü. Afşinli şehit polis Datlı’nın cenazesi, kılınan namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi. (İHA)





