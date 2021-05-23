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Afşinli Sabri Özaydın, Londra’da ikinci kez başkan seçildi

İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyinde yer alan ve 333 bin nüfusa sahip Enfileld Belediyesi Başkanlığına Afşinli Sabri Özaydın ikinci kez seçildi.

Afşinli Sabri Özaydın, Londra’da ikinci kez başkan seçildi
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Afşinli Özaydın, 63 kişilik belediye meclisinde 21'ni Türk kökenli üyelerin oluşturduğu Enfield belediye başkanlığına üst üste ikince defa seçildi. Enfield ilçesi Belediye Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, geçen yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan kapanma önlemleri yüzünden görevini tam anlamıyla icra edemeyen Sabri Özaydın, yeniden bir yıllığına belediye başkanlığı görevine getirildi. Özaydın'ın mazbata töreninde Kur’an-ı Kerim okundu.

Yeniden başkan seçilen Sabri Özaydın, açıklamasında, “Halkımızın bize verdiği destekle ilk defa bir Türk vatandaşı iki kere üst üste seçildi. Aslında törende kendi kendime görev teslim edeceğim” dedi.

4 yılda bir yapılan yerel belediye seçimleri 5 Mayıs 2022’de tekrarlanacağını hatırlatan Özaydın, “Birinci dönem gerçekten çok kötü bir döneme denk geldi. Bir sürü insan, sevdiklerini, ailesini kaybetti. Pandemi gerçekten tüm dünyada, gelir seviyesine bakmadan, eğitim seviyesine bakmadan herkesi vurdu” şeklinde konuştu.

Pandemiden kendisinin de çok etkilendiğini ve yapması gereken birçok şeyi yapamadığını anlatan Özaydın, “Eksiğimizi telafi edeceğiz ve toplumumuzda örnek kişi olarak görünmeye çalışacağız yaşadığımız, yerde bizleri kabul etmeleri için, entegrasyonun yanı sıra benliğimizi, kültürümüzü, geldiğimiz yeri koruyarak kendimizi tanıtıp, takdir ettirmek için, hizmet için burada vatandaşlarla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özaydın, 2018 yılında aday olduğu Turkey Street bölgesinden seçimi kazanarak Enfield Belediye Meclisine girdi. 2019 yılında belediye başkan yardımcılığına aday oldu ve kazandı. 1 Temmuz 2020 tarihinde belediye başkanlık seçimini kazandı.

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