Afşinli polis memuru şehit oldu

Edinilen bilgilere göre, Kayseri’deki hain terör saldırısının ardından İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki HDP binasına yönelik protesto eylemi düzenlendi. Aynı ilçenin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’nde görev yapan 21 yıllık polis memuru Numan Şerif Datlı, kalabalığı ikna etmek için binanın teras kısmına çıktı. Binanın teras kısmında terör olaylarını protesto etmekte olan iki şahsı indirmek isteyen Datlıi bastığı tentenin kırılması sonucunda havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık
Hüseyin ve Seher Datlı ailesinin 15 çocuğundan biri olan şehit polis memuru Datlı’nın evli ve en küçüğü 2 yaşında olmak üzere 3 kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit polis memuru Datlı’nın cenazesinin, 19 Aralık 2016 Pazartesi günü kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Edirnekapı Şehitliği’nde defnedileceği bildirildi.
Adam gibi adam Allah rahmet etsin..