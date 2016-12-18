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Afşinli polis memuru şehit oldu

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde HDP ilçe binasına yönelik protesto gösterilerine müdahale sırasında 4.kattaki terastan bastığı tentenin kırılması sonucunda havalandırma boşluğundan zemine düşen Afşinli polis memuru Numan Şerif Datlı (42), şehit oldu.

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Afşinli polis memuru şehit oldu
 İstanbul’un Ümraniye ilçesinde HDP ilçe binasına yönelik protesto gösterilerine müdahale sırasında 4.kattaki terastan bastığı  tentenin kırılması sonucunda havalandırma boşluğundan zemine düşen Afşinli polis memuru Numan Şerif Datlı (42), şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri’deki hain terör saldırısının ardından İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki HDP binasına yönelik protesto eylemi düzenlendi. Aynı ilçenin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’nde görev yapan 21 yıllık polis memuru Numan Şerif Datlı, kalabalığı ikna etmek için binanın teras kısmına çıktı. Binanın teras kısmında terör olaylarını protesto etmekte olan iki şahsı indirmek isteyen Datlıi bastığı tentenin kırılması sonucunda havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 15 metre yüksekten beton zemine düşen Datlı, olay yerinde şehit oldu. Şehidin acı haberi, Afşin ilçesinde yaşayan ailesine tez ulaştı. Hüseyin ve Seher Datlı ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan ve Afşin İlçe Emniyet Müdür Vekili Bahadır Taphasan tarafından verildi. Kara haberle sarsılan ailenin, oğullarının cenaze töreni için İstanbul’a hareket ettiği belirtildi.

Hüseyin ve Seher Datlı ailesinin 15 çocuğundan biri olan şehit polis memuru Datlı’nın evli ve en küçüğü 2 yaşında olmak üzere 3 kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit polis memuru Datlı’nın cenazesinin, 19 Aralık 2016 Pazartesi günü kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Edirnekapı Şehitliği’nde defnedileceği bildirildi. 

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Hilmi BOSTANCI 4 gün önce

Adam gibi adam Allah rahmet etsin..

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Hüseyin fidan 4 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Yaşar özcan 4 gün önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekani cennet olsun.ailesine bas sagligi diliyorum.gani abim mekanin cennet olsun....

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DURDU KASAPOĞLU 3 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANIN CENNET OLSUN KARDEŞİM,SEN BİZİ İNCİTMEDİN ALLAH DA SENİ İNCİTMESİN İNŞALLAH...

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gerçekler 4 gün önce

Allah rahmet eylesin :( RABBİM YAKINLARINA SABIRLAR VERSİN.

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Osmanlı torunu 4 gün önce

Sen bizide şehitlik mertebesine ulaştır YARAB EL ALEMİN!!! soyunuz kurusun hain şerefsizler sizin gibi onun bunun çocuklarına vatanın bir karış toprağını vermeyiz vermeyeceğiz!!! Allahım Ümmetin son kalesi olan Türkiyeyi sen koru. Başımıza bela olanları KAHHAR isminle yok et.Tüm Türkiye nin başı sağolsun!!!
Allah acılı ailesine yardım etsin!!! Bir daha böyle acıları yaşamamak dileğiyle...

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Hüseyin KORKMAZ Adana 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennettir. Ailesine ve yakınlarına sabır dilerim

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Muhammet 4 gün önce

Allah rahmet eylesin bütün polis teskilatinin başı sağolsun

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