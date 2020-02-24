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Afşinli kafeterya işletmecisi, cinayete kurban gitmiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosiklet kazasında yaralandığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Afşinli kafeterya işletmecisinin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Afşinli kafeterya işletmecisi, cinayete kurban gitmiş
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Uzun süre önce Afşin ilçesine bağlı Beyceğiz Mahallesi’nden Antalya’nın Manavgat ilçesine yerleşen ve kafeterya işletmeciliği yapan Mehmet G., 31 Ocak akşamı, motosiklet kazasında yaralandığı iddiasıyla devlet hastanesine götürüldü. Mehmet G., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Mehmet G.’nin ölümünün ardından yaptıkları çalışmada, olay saatinde kaza kaydı bildirilmediğini tespit etti. Polis, bu durum üzerine 'cinayet' şüphesiyle soruşturma başlattı. Ekipler, ilk olarak olayın yaşandığı iddia edilen bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışmaya başladı. İncelenen görüntülerde, kaza olduğu iddia edilen saatlerde 2 kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığını tespit eden polis ekipleri, MOBESE kameralarından yola çıkarak şüphelilerin 3 kişi olduklarını belirledi.

Polis, kimlik ve adres bilgilerini belirlediği şüphelilerden E.A.’yı, Kayseri Havalimanı'ndan Gürcistan'a kaçacağı esnada yakalandı. Diğer şüpheliler S.Y. ve E.A.da polis tarafından yakalanarak Manavgat’a götürüldü. İfadeleri alınan E.A., Mehmet G.’ye sopa ile vurduğunu ve diğer şüphelilerle birlikte olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla yurtdışında olduğu tespit edilen E.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarılırken Mehmet G.’nin eşinin de aralarında bulunduğu diğer 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.


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