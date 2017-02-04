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Afşinli işçi, 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan 45 yaşındaki işçi, 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Afşinli işçi, 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan 45 yaşındaki işçi, 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Afşin ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Kemal Karaağaç (45) isimli işçi, yaklaşık 1 ay önce Kocaeli’nin Derince ilçesindeki inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Karaağaç, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tünel kalıp işçisi olduğu öğrenilen talihsiz adam, 1 aydır tutulduğu yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz içinin cenazesinin Afşin’e getirileceği ve burada defnedileceği öğrenildi.

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