Afşinli iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Samsun’da ikamet eden Afşinli 2 çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgi ve iddialara göre, Oğuz E. ile iki çocuk annesi eşi Mihrican E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Oğuz E, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla Mihrican E’yi boğazından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı eş Oğuz E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mihrican E’nin cansız bedeni, otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öldürülen Mihrican E'nin, Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Mihrican E’nin, halk eğitim kurslarında usta öğreticilik yaptığı ve pandemi sebebiyle kursların kapanması nedeniyle de ailesinin gönderdiği salçaları pazarda sattığı bildirildi. Mihrican E’nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Afşin’e getirileceği ve Büyüktatlı Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.