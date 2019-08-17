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Afşinli güreşçi, dünya 3.’sü oldu

Estonya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mindere çıkan Afşinli milli güreşçi Paşa Ekrem Karabulut, dünya üçüncüsü oldu.

Afşinli güreşçi, dünya 3.’sü oldu
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Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda serbestte 125 kiloda Paşa Ekrem Karabulut, üçüncülük maçında Gürcü rakibini yenerek bronz madalya kazandı. 125 kiloda Çinli ve Japon rakiplerini yenerek yarı finale yükselen Paşa Ekrem Karabulut, yarı finalde ABD'li Mason Mark Parris'e mağlup oldu. Milli güreşçi bronz madalya için Gürcü rakibi Vasil Khvistani’yi 4-1 mağlup edip, bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye daha önce de 74 kilodaki Abdülvasi Balta ve 97 kiloda Feyzullah Aktürk’le bronz elde etmişti.

Ay- Yıldızlılar böylece Dünya Şampiyonası’nda serbest stilde müsabakalarını toplam 3 bronz madalyayla tamamlamış oldu.

 


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Fahrî küsmüş 4 gün önce

MaşAllah rabbim başarılarının devamını versin inşAllah

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