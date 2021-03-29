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Afşinli gurbetçinin yardım çığlığı: ‘Ölüyorum ne olur beni alın’

Hollanda’da koronavirüse yakalanan Afşinli gurbetçi Akın Ardıç, ‘Ölüyorum ne olur beni alın’ diyerek Türkiye’den yardım istedi.

Afşinli gurbetçinin yardım çığlığı: ‘Ölüyorum ne olur beni alın’
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15 yıl önce yerleştiği Hollanda’nın Rotterdam kentinde yaşayan ve koronavirüse yakalanan Afşinli gurbetçi Akın Ardıç, kendisi ve ailesinin tedavi süreçlerinin yeterli olmadığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.

Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanmasıyla hastaneye kaldırılan ailenin 2 çocuğu ise komşularına emanet edildi. Hastanede iki defa kalp krizi geçirdiğini ve kendisiyle ilgilenilmediğini belirterek gözyaşlarına boğulan Ardıç, Türkiye’den yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım isteyen Afşinli gurbetçi, “Hollanda’da Roterdam’da ikamet ediyorum. 2 çocuk babasıyım. Covid 19’dan dolayı beni hastaneye aldılar, hastanedekilerin hiçbirinin haberi olmadan 2 defa kalp krizi geçirdim. Şimdi de buradan alıp daha kötü şartlarda bir hastaneye götürmek istiyorlar. Burada benimle ilgilenen yok ve hiçbir şekilde yardımcı olamayacaklarını söylüyorlar. Allah rızası için Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Sağlık Bakanım sizden tek ricam öleceksem de memleketimde öleyim. Önce Allah’a sonra sizlere sığınıyorum. Ne olur beni buradan alın. Beni bizim hekimlerimize emanet edin. Beni kurtarın” diye konuştu.

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Afşinli Gurbetçinin Yardım çığlığı: Ölüyorum Ne Olur Beni Alın