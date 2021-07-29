Afşinli eski milletvekili hayatını kaybetti

Afşin’e bağlı Türkçayırı Mahallesinde dünyaya gelen eski milletvekili Mehmet Ali Özpolat’ın (74) cenazesinin İstanbul’da defnedileceği öğrenildi. CHP’de önemli görevlerde bulunan Afşinli Milletvekili Özpolat aynı zamanda 23. ve 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın da amcasıydı. İlk olarak CHP’de Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak siyasi hayatı başlayan Özpolat, sırasıyla Cumhuriyet Halk Partisi Güngören İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı, CHP Parti Meclisi Üyeliği, CHP MYK Üyeliği, CHP Genel Sekreterliği Yardımcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcılığı, 22'nci ve 23'ncü Dönem CHP İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulundu.

74 yaşında yaşamın yitiren Özpolat, evli ve bir çocuğu bulunuyordu.