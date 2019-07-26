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Afşinli doktor sayesinde 2 ay sonra yemek yiyebildi

Bağırsak ve karaciğer arterlerinde (damarlarında) tıkanıklık olan ancak bir türlü tedavi edilemeyen hasta, Afşinli Prof. Dr. Necati Dağlı’nın Kronik Total Oklüzyon (KTO) yöntemiyle gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuşarak 2 ay sonra ilk kez yemek yedi.

Afşinli doktor sayesinde 2 ay sonra yemek yiyebildi
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4 çocuk ve 6 torun sahibi 62 yaşındaki Raşit Tamar, 2011 yılından bu yana çeşitli hastalıklardan dolayı birden çok ameliyat geçirdi. En son bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da tedavi oldu. Yüzde 100 bağırsak tıkanıklığı teşhisi konulan Tamar, anjiyo oldu ancak tamamen tıkalı olan damarları açılamadı. Bunun üzerine araştırmalara giren Tamar, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı'yı bularak iletişime geçti. Yapılan tetkikler sonucunda Prof. Dr. Dağlı ve ekibi tarafından KTO yöntemiyle tedavi edilen Tamar, sağlığına kavuşarak 2 ay sonra ilk kez yemek yiyebildi.

Ameliyattan 2 ay öncesine kadar hiçbir şey yiyemediğini dile getiren 62 yaşındaki Raşit Tamar, “Önceden yürüyemiyordum, kalbim sıkışıyordu. Hasta olduğum süreçte 2 ay boyunca yemek yiyemedim. Hocamızı internetten araştırarak öğrendim, daha sonra kendisiyle konuştum. Anjiyo ameliyatı olduğum için 1 hafta sonra gelmemi istedi. 1 hafta bekledikten sonra Necati hocam beni ameliyata aldı. Başarılı bir ameliyat geçirdim. 2 aydır bağırsaklarımda sorun vardı. Yemek yediğim zaman sürekli kusuyordum. Artık çok rahatım. Nefes alabiliyorum, kahvaltı yapabiliyorum. Yemeklerin tadını çok özlemişim” dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Afşinli Prof. Dr. Necati Dağlı ise, “Hastamız hastanemize yüzde 100 kireç tutmuş (KTO) bağırsak tıkanıklığı şikayeti ile geldi. Bu vakaların yüzde 90’lık tıkanıkları bile çok zorlu şekilde açılır. Raşit Bey’de ise yüzde 100 damar tıkanıklığı söz konusuydu. Yüzde 100 damar tıkanıklığı, en az 6 ay ile 5 yıl gibi uzun süreli bir geçmişe dayanmaktadır. Hastamız uzun zamandır su dahi içemiyordu. Karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri vardı. Hem karaciğer ile dalağı besleyen damarı hem de bağırsağı besleyen damarı yüzde 100 oranında tıkalıydı. Bağırsak damarı normal tellerle açılamayacak derecede kireç tutmuştu. Bu nedenle bu hastamıza kalp damarlarında uyguladığımız Kronik Total Oklüzyon tekniğini uygulayarak operasyonu çok riskli olmasına rağmen anjiyo ile tıkanıklığı açma kararı aldık. Hastamızı ameliyata aldık. Yaklaşık 90 dakika süren bir işlem sonrasında birçok özel geliştirilmiş tel ve ekipmanla damarına girdik. Kalp ameliyatlarında küçük çaplı kullandığımız balonları kullanarak önce küçük bir genişletme işlemi yaptık, daha sonra da yaklaşık 7 santimlik stentlerle damarlarını açtık. İşlemi koldan yaptık, bağırsak damarlarını tamamen ameliyatsız şekilde 90 dakikalık bir yöntemle açıp hastamızı şifasına kavuşturduk” diye konuştu. (İHA)















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Tahsin Kul 4 hafta önce

Tebrikler Necati Hocam.MaşAllah.

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Mustafa Gürbüz 4 hafta önce

MaaşAllah, Allah kolaylık versin. Memleketimizin gururu.

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Hiç 4 hafta önce

Güzel haberlere ihtiyacımız vardı...

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Kemal Götürler 4 hafta önce

Tebrikler ve başarılar diliyorum

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Serkan 4 hafta önce

Değerli Necati Hocam ELBİSTAN lı değilmi ? Bir defasında saolsun Elazığ üniversite araştırmada iken kendisi bir rahatsızlıktan işim düştü elinden gelenin fazlasını yaptı hemşehrim diye özel ilgi gösterdi normalde de hoş Güler yüzlü imiş Allah razı olsun gözünün feri elinin işi daim olsun yıllar geçti dua ederim

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Serhan Karateke 4 hafta önce

Allah Tüm hastalarımızın Şifasını versin İnşAllah. Böyle hekimlerimizin Sayısını artırsın. Tebrikler ✋

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M.Emin ELAGÖZ 4 hafta önce

Çok güzel işler-hizmetler nedeniyle kutluyorum. Kıymetli arkadaşım Nuh beyi de yürekten kutluyorum.

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Karagenç 4 hafta önce

Başarılar degerli arkadaşım

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