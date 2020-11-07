Afşinli çiftçi, polar oranında rekor kırdı

İlhan, ortalaması 21 olarak belirlenen polar oranı ile baz fiyatı 336 TL olan pancarın tonundan 500 TL’ye yakın kazanç elde edecek.

Elbistan ve Afşin bölgesindeki binlerce çiftçi, Nisan ayında tarlalarına ektikleri şekerpancarını Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’na teslim edip emeklerinin karşılığını almaya başladı. Pancar fiyatları, uzun süredir ihtiva ettiği şeker oranına (polar) göre belirleniyor. 2020 yılı için pancar fiyatları 16 polar baz alınarak 336 TL olarak açıklandı. Bu oranın üzerindeki her bir değer için ton başına 21 TL artış sağlanıyor.

Uzun yıllardır pancar ekiminin yapıldığı bölgede, çiftçilerin modern tarımın imkanlarını sonuna kadar kullanması ve tohumculuktaki gelişmeler de pancarın, polar oranı ile rekolteye de yansıyor. 2017 yılında Türkşeker’in açıklamasına göre; polar ortalamasının 14 olduğu Elbistan ve Afşin’de bir çiftçi, rekor düzeyde şeker oranına sahip pancar yetiştirdi.

Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi’nde 30 yıldır çiftçilikle uğraşan Turaç İlhan, mahalledeki 95 dönümlük arazisine pancar ekti. Tohumun toprakla buluşmasından söküm aşamasına kadar bir çocuk gibi bakıp pancarını yetiştiren İlhan, ilk hasatla birlikte emeklerinin boşa gitmediğini gördü. Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası’nda yapılan analizlerde pancarındaki polar oranını 23,87 olarak gören İlhan, kazancını da katbekat arttırdı.

Kırdığı rekorla ilgili değerlendirme yapan deneyimli çiftçi Turaç İlhan, “30 yıldır çiftçilik yapıyorum. Hemen hemen de her yıl pancar ekimi yaptım. Polar oranına göre fiyatlandırma başladıktan sonra, bu yönde ziraat mühendislerinden bilimsel danışmanlık aldık. 4 yıldır da bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptık. Emeklerimizin karşılığını bu yıl en güzel şekilde gördük. 95 dönüm pancar ekmiştim. 21-23,87 arasında bir polar oranımız çıktı. Ortalaması da 21’in üzerinde gerçekleşti. Dönüme 7 ton net verim elde ettik. Bu oranları elde etmek çok güzel bir şey. Pancar parası, polara göre belirleniyor. Şuan 16 polar için ton başına 336 TL ödeniyor. Yakaladığımız ortalama doğrultusunda da ton başına 500 TL’ye yakın bir para alacağım” şeklinde konuştu.

‘İsteğimiz zammı yüksek şeker oranı ile kendimiz yaptık’ diyen İlhan, “Biz, ton başına 400 TL gibi bir rakam açıklanmasını bekliyorduk. Ama 336 TL açıklandı. Yakaladığımız bu polar oranı ile kendi zammımızı yapmış olduk herhalde. Bu başarıyı elde etmemde bana danışmanlık yapan, tohum seçiminden üretimin her aşamasında yanımızda olan ziraat mühendisi Salim Şahin’e teşekkür ediyorum. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da bu başarıyı tekrarlamak için elimde geleni yapacağım” ifadelerin kullandı.







