Afşinli besicinin traktörle Ankara yolculuğu yarım kaldı

Afşin’de besicilik yapan Yakup Konan, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde et ve süt fiyatları ile ilgili üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla traktörü ile Ankara’ya gitme kararı aldı. Bu kararını sosyal medya hesaplarından da duyuran Konan, traktörü ile Afşin’den yola çıktı. Konan’ın sabah erken saatlerde başlayan yolculuğu kısa sürdü. Konan’ı traktörü, jandarma ekipleri tarafından 2 kez durduruldu. Konan'dan, ehliyetini alabilmek için sağlık kurulu raporu istenirken, kurul raporunun da en erken 21 Ekim'de verilebileceği belirtildi. Dolayısıyla üretici de çaresiz köyüne geri dönmek zorunda kaldı. Ehliyetine el konulduğu için traktörünü en yakın akaryakıt istasyonuna çeken Konan, daha sonra yakın bir çevresinden ehliyeti olan bir arkadaşının yardımıyla traktörünü mahallesine götürebildi.

Konan, bu durum üzerine paylaştığı videoda, provokatör olmadığını vurgulayarak, “Yerli üretim diye bir şey yok. Artık ithal üretimden bahsediyoruz. Bunun sonuçlarını büyüklerimize anlatmak amacıyla yola çıkmıştım. Sabah 6’da yola çıktım. 2 kilometre arayla beni durdurdular. Gözlerimin kızardığı gerekçesi ile beni sağlık raporuna gönderdiler. Ehliyetime el koydular. Traktörümün her şeyi tamamdı. Biz üretici olarak artık üretmeyi bırakıyoruz. İthal et, süt ve süt tozu getirsinler. Her şeyin hayırlısı” cümlelerini kullandı.