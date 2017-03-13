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AFŞİNDER Başkanı Ahmet Ardıç’tan nezaket ziyareti

İstanbul’da faaliyet gösteren, Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneği (AFŞİNDER) Başkanı Ahmet Ardıç, gazetemizi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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AFŞİNDER Başkanı Ahmet Ardıç’tan nezaket ziyareti

            İstanbul’da faaliyet gösteren, Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneği (AFŞİNDER) Başkanı Ahmet Ardıç, gazetemizi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Afşin Haber Merkezi Sahibi Halil Demir’in de yer aldığı ziyarette Ardıç, Eshab-ı Kehf’in tanıtımına yönelik yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Elbistanın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ökkaş Saatçı ve Himmet Göçer ile bir süre sohbet eden Ardıç ve Demir, tanıtım amacıyla hazırlanan ürünlerden de hediye etti.

İstanbul’da hemşeri derneği olmanın zorluklarından bahseden AFŞİNDER Başkanı Ahmet Ardıç, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul gören ve ülkenin 7 ayrı bölgesinde ve son olarak da Kosova’nın Prizren Kentinde gerçekleşen, ‘Eshab-ı Kehf Gençlik Akademisi’ projesi ile derneğin faaliyet alanının artık ulusal ve uluslar arası arenaya taşındığını belirtti.

Ziyarette derneğin faaliyetlerinin yer aldığı Yemliha Dergisi ve derneğe ait kupa takdim eden AFŞİNDER Başkanı Ahmet Ardıç, Elbistanın Sesi Gazetesine faaliyet haberlerine yer verdikleri için teşekkür etti.

Afşin Haber Merkezi sahibi Halil Demir ise, “Kardeş ve komşu ilçemiz Elbistan’da sektörde adeta ekol olan Elbistanın Sesi Gazetesini dikkatle takip edip, örnek alıyoruz” diyerek, başarı dileklerini iletti.

Gazete adına ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Mehmet Göçer, “Gurbetçi dernekleri bizler için rol model üstlenmektedir. Bizimle gurbetçiler arasında en önemli köprüdür. AFŞİNDER’e çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Göçer, ziyaret anısına AFŞİNDER Başkanı Ahmet Ardıç’a Un Sandığı-6 kitabını hediye edildi. 

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