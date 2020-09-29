Afşin’de silahlı kavga: 1 ölü

Olay ilçeye bağlı merkez Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, S.K. (27) ile E.A. (31), henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı bulundukları araçta tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. tabancayla S.K'ya ateş etti. Şüpheli E.A., araçla olay yerinden kaçarken, S.K. da kanlar içerisinde kaldı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. S.K'nın cansız bedeni, Afşin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayın şüphelisi E.A. ise polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.