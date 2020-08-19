Afşin’de silahlı kavga: 1 ölü

Alınan bilgi ve iddialara göre, ilçeye bağlı Kaşanlı Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında daha önceden husumet bulunan Kamil Erden ve S. K. karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. yanında bulunan tabanca ile Erden’e ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamil Erden’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. S.K. da jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Erden’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Gözaltına alınan S.K. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.