banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Afşin’de silahlı kavga: 1 ölü

Afşin ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi öldü.

Afşin’de silahlı kavga: 1 ölü
banner17
banner43

Alınan bilgi ve iddialara göre, ilçeye bağlı Kaşanlı Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında daha önceden husumet bulunan Kamil Erden ve S. K. karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. yanında bulunan tabanca ile Erden’e ateş etti.  Silah sesini duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamil Erden’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. S.K. da jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Erden’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Gözaltına alınan S.K.  ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Afşin’de Silahlı Kavga: 1 ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
AHMET YAMAN 16 saat önce

NE OLDU ŞİMDİ O ARAZİ KİME KALDI .YAZIK ÇOK YAZIK.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
C kal 15 saat önce

Hak rahmet edsin yeri nur olsun güzel dost

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
cahil 14 saat önce

Hangi deverdie hangi çağda yaşıyoruz arkadaş ne bu hırs ne bu ihtiras

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
YUSUF 13 saat önce

ALLAH RAHMET eylesin mekanı cennet

Cevapla
Beğenmedim! (0)