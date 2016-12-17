Afşin’de Halep için yardım kampanyası

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde vatandaşlar, Suriye’nin Halep kentindeki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere gıda, kıyafet, bebek bezi battaniye ve nakdi yardımlarını yardım çadırına ulaştırıyor.

Yardım çadırını ziyaret eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Halep’te bir insanlık dramı yaşandığını ve savaş suçu işlendiğini söyledi.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan zamanlarından birinin yaşandığını ifade eden Başkan Güven, “Halepli kardeşlerimizin yanlarındayız. Ne yazık ki, Halep’in düşmesini ve burada yaşayan Müslümanların yerlerinden, yurtlarından edilmesine ve canlarına el uzatılmasına sevinenler var. Bunları Allah’a havale ediyoruz. Halepli kardeşlerimiz bizleri takip ediyor ve uzanan yardım elini çok iyi görüyorlar. Medyadan da takip ediyoruz. Halepli Müslüman bir kardeşimiz bir taraftan bu insanlık kıyımını yapanlara beddua ediyor, bir taraftan da yardım elini uzatan Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da dua ediyordu. İnşallah bizim milletimiz tekrar tüm dünyaya adaleti ve güvenliği getirecek” dedi.

Yardım kampanyasına destek veren Afşinli vatandaşlara teşekkür eden Güven, “Yardım organizasyonuna öncülük yapan Hayrat İnsani Yardım Derneği'ne ve yardımlarını esirgemeyen Afşinli vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. İlçemizde kurulan yardım çadırının ilk günü olmasına rağmen Halep’teki kardeşlerimiz için gıda ve nakdi yardımlarda bulunuyorlar. İnşallah bu yardımları zor şartlar geçiren kardeşlerimize Hayrat İnsani Yardım Derneği aracılığı ile ulaştıracağız” dedi. (İHA)