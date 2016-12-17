Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Afşin’de Halep için yardım kampanyası

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde vatandaşlar, Suriye’nin Halep kentindeki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere gıda, kıyafet, bebek bezi battaniye ve nakdi yardımlarını yardım çadırına ulaştırıyor.

Bu haber kez okundu.

Afşin’de Halep için yardım kampanyası

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde vatandaşlar, Suriye’nin Halep kentindeki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere gıda, kıyafet, bebek bezi battaniye ve nakdi yardımlarını yardım çadırına ulaştırıyor.

                Yardım çadırını ziyaret eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Halep’te bir insanlık dramı yaşandığını ve savaş suçu işlendiğini söyledi.

                Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan zamanlarından birinin yaşandığını ifade eden Başkan Güven, “Halepli kardeşlerimizin yanlarındayız. Ne yazık ki, Halep’in düşmesini ve burada yaşayan Müslümanların yerlerinden, yurtlarından edilmesine ve canlarına el uzatılmasına sevinenler var. Bunları Allah’a havale ediyoruz. Halepli kardeşlerimiz bizleri takip ediyor ve uzanan yardım elini çok iyi görüyorlar. Medyadan da takip ediyoruz. Halepli Müslüman bir kardeşimiz bir taraftan bu insanlık kıyımını yapanlara beddua ediyor, bir taraftan da yardım elini uzatan Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da dua ediyordu. İnşallah bizim milletimiz tekrar tüm dünyaya adaleti ve güvenliği getirecek” dedi.

                Yardım kampanyasına destek veren Afşinli vatandaşlara teşekkür eden Güven, “Yardım organizasyonuna öncülük yapan Hayrat İnsani Yardım Derneği'ne ve yardımlarını esirgemeyen Afşinli vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. İlçemizde kurulan yardım çadırının ilk günü olmasına rağmen Halep’teki kardeşlerimiz için gıda ve nakdi yardımlarda bulunuyorlar. İnşallah bu yardımları zor şartlar geçiren kardeşlerimize Hayrat İnsani Yardım Derneği aracılığı ile ulaştıracağız” dedi. (İHA)

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner29