Afşin’de feci kaza: 4 ölü 1 ağır yaralı

Afşin’de, bir otomobilin arıza yapan motosiklet ve ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sevin Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Çelik (77) ve eşi Hatice Çelik’i (72) taşıyan motosiklet, arızalandı. Çelik, motosikletinin arızasını gideremeyince Halil Erdoğan’a (48) haber verdi. Erdoğan, patpat olarak tarım aracına 17 yaşındaki Osman E.’yi de alarak motosikletin bozulduğu noktaya gitti. Motosikleti tarım aracına yüklemek isteyen vatandaşlara, Duran Özcan’ın kullandığı 46 DY 662 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından can pazarı kuruldu. Feci olayda motosiklet sürücüsü İsmail Çelik (77) eşi Hatice Çelik (72), patpat sürücüsü Halil Erdoğan (48) ve otomobil sürücüsü Duran Özcan (35) hayatını kaybetti. Osman E. ise ağır yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni ise, otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.