Afşin’de asılsız koronavirüs paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki asılsız koronavirüs paylaşımlarını takibe aldı. Yapılan incelemede K.Y. isimli şahsın, halk arasında korku ve panik yaratmak amaçlı paylaşım yaptığı tespit edildi. Adresi belirlenen K.Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlardan provokasyon amaçlı, asılsız, infial ve paniğe yol açabilecek paylaşımlara karşı duyarlı olmaları istendi. Asılsız paylaşım yapan kişilerin "siber devriyeler" tarafından tespit edilerek adli ve idari sürecin başlatılacağı kaydedilen açıklamada, uygulamanın kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.