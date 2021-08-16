Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Gençlik Merkezi’nde robotik kodlama eğitimi alıyorlar
Gençlik Merkezi’nde robotik kodlama eğitimi...
Elbistan’da yangın ve sel afetlerine destek için istişare toplantısı yapıldı
Elbistan’da yangın ve sel afetlerine...
Unutulmaya yüz tutmuş düğün güreşi geleneğini yeniden canlandırdı
Unutulmaya yüz tutmuş düğün güreşi...
Nurhak’ta bir maden projesine ÇED gerekli değil kararı
Nurhak’ta bir maden projesine ÇED...
Rusya Savunma Bakanlığı: “Uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti”
Rusya Savunma Bakanlığı: “Uçaktaki 8...
banner191
banner162

Afşin’de ‘Afşin Asayiş Uygulaması’ yapıldı

Afşin kent genelinde “Afşin Asayiş Uygulaması” adı altında 11 ayrı noktada yol kontrolü ve harici denetimler yapıldı. 880 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, 210 aracı inceledi.

Afşin’de ‘Afşin Asayiş Uygulaması’ yapıldı
banner167

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirilirken şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlandı. Sorgulanan 210 araçtan 4’ü eksik evraklar sebebiyle trafikten men edildi ve toplam 21 araca trafik işaret ve levhalarına uymama, muayene eksikliği ve harici sebeplerden dolayı toplam 22 bin 238 lira idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Kayhan, denetimlerle ilgili olarak, “Afşin sokaklarında vatandaşımızın huzur ve güvenliği adına bu tür uygulamalarımız sıklıkla yapılacak, toplumun huzurunu bozmaya sebebiyet verecek her türlü olumsuzluğun yapılan bu denetimlerle önüne geçilecektir. Vatandaşlarımıza huzurlu bir ortamda güzel günler diliyorum” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Afşinde Afşin Asayiş Uygulaması Yapıldı