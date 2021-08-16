Afşin’de ‘Afşin Asayiş Uygulaması’ yapıldı

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirilirken şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlandı. Sorgulanan 210 araçtan 4’ü eksik evraklar sebebiyle trafikten men edildi ve toplam 21 araca trafik işaret ve levhalarına uymama, muayene eksikliği ve harici sebeplerden dolayı toplam 22 bin 238 lira idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Kayhan, denetimlerle ilgili olarak, “Afşin sokaklarında vatandaşımızın huzur ve güvenliği adına bu tür uygulamalarımız sıklıkla yapılacak, toplumun huzurunu bozmaya sebebiyet verecek her türlü olumsuzluğun yapılan bu denetimlerle önüne geçilecektir. Vatandaşlarımıza huzurlu bir ortamda güzel günler diliyorum” dedi.