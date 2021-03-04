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Afşin’de 3 mahalleye mutant virüs karantinası

Afşin’de mutasyona uğramış koronavirüs vakaları nedeniyle 3 mahallede karantina kararı alındı.

Afşin’de 3 mahalleye mutant virüs karantinası
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 Afşin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Esence Mahallesi ve Ördek Mahallesinde mutasyonlu koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınırken, ilçe merkezindeki Gaziosmanpaşa Mahallesindeki bazı evlerde karantina uygulaması başlatıldı. Karar doğrultusunda mahalleye giriş çıkışlar kontrollü sağlanırken, zorunluluk gerektiren durumlar dışında vatandaşların mahalle ve evleri dışına çıkmalarına izin verilmiyor.

Mutasyonlu virüsün görüldüğü Esence, Ördek ve Gaziosmanpaşa Mahallesinde eğitim ve öğretim faaliyetleri, düğün, nişan, taziye gibi toplu olarak yapılacak etkinlikler yasaklanırken lokanta, kahve, kıraathane gibi iş yerlerinin 10 gün süre ile açılmaması kararlaştırıldı.

 


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Afşin’de 3 Mahalleye Mutant Virüs Karantinası