Afşin’de 280 dekarlık alanda aromatik bitki yetiştiriliyor

6 yıldır seralarda ve kendilerine ait alanlarda peyzaj çalışmalarında kullanmak için lavanta üretimi yapan Afşin Belediyesi, vatandaşlara gelir getirici ürünler sağlamak adına 280 dekarlık alanda, kozmetik, temizlik, sağlık ve gıda sektöründe kullanılan lavanta ve yağlık gül yetiştirmeye başlandı. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, lavanta uygulama alanında incelemelerde bulundu.

Afşin-Elbistan Ovasını gelir aromatik bitkilerle daha zengin hale getirmek istediklerini ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Binboğa Dağlarının eteklerindeki Afşin’de, aromatik bitkilerle ziraatın, tarımın çok daha gelir getiren bir sektör olduğunu göstermek istiyoruz.” dedi.

Afşin’in havasının ve rakımının kozmetik, temizlik, sağlık ve gıda sektöründe kullanılan bitkilerin yetiştirilmesine elverişli olduğunu belirten Güven, şunları söyledi. “Afşin-Elbistan Ovası Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olma özelliğini taşıyor. Fakat belli bir geleneksel ziraat türlerinin dışına çıkılamamış. Aromatik bitkilerle üretimiyle bunu aşmak istiyoruz. Afşin’imizde endemik olarak yetişen veya bölgemize uyum sağlayabilecek bitkileri üreterek çiftçilerimize örnek olmak istiyoruz. Çiftçilerimize yeni bir gelir alanı oluşturmak istiyoruz. Çiftçilerimiz ürünlerini çıkarttığında da ne yapacağını düşünmemesi ve özel sektör yatırıma başlayıncaya kadar distilasyon ünitesini de kurarak hizmet vermek istiyoruz. Şuandaki geleneksel ürün türlerinden çok daha fazla gelir getiren aromatik ürünlerin üretiminin yaygınlaşması için örnek olmak istiyoruz. Özellikle bölgemizde işsizlik oranı fazla hem istihdamı artırmak hem de ilçe ekonomisine katkıda bulunmak adına bu projenin çözüm getireceğine inanıyoruz.” Üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi için distilasyon tesisi kurma çalışmalarına başladıklarını aktaran Güven, ” Belediye olarak 6 yıldır lavanta üretiyoruz ve peyzaj işlerimizde kullanıyoruz. Bu üretim alanında ilk defa ticari amaçla lavanta ekimini yapacağız. Aromatik gül ve yağlık gül ile birlikte çok daha iyi bir yere gelmek istiyoruz. Özellikle Binboğa dağlarının eteklerinde bulunan Afşin’de ziraatın, tarımın çok daha gelir getiren bir sektör olduğunu göstermek istiyoruz. İnşallah yeni ürünlerle de bu sağlanacak. Distilasyon ünitesini de kurarak buradan çıkan ürünler ve vatandaşlarımızın ürettiği ürünleri işlemek istiyoruz. ” açıklamasında bulundu.

Afşin’de yetiştirilen ürünleri marka haline getirmek istediklerini belirten Güven, “Afşin’de üretilen lavantamızı hasat ettik ve analiz için gönderdik. Üretilen lavantamızın kokusu çok keskin ve tahmin ediyorum iyi bir yerde olacak. Aromatik gül çok daha önemli. Çünkü daha fazla gelir getiren bir alan. Lavanta ekimiyle birlikte aromatik güllerini de ekeceğiz. Bu konuda Afşin’in bir şansı var. Bizler katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerle çiftçilerimize öncülük etmek istiyoruz. Belediyemiz bünyesinde iktisadi işletme kurarak kendi markamızı, Afşin’imizin markasını oluşturacağız, patent çalışmalarına başladık. İnşallah üretiminden pazarlamasına kadar düşünülmüş, planlanmış bir iktisadi işletme olarak geliyoruz. İnşallah devamında da özel sektörümüzün, işadamlarımızın yatırımıyla devamı gelir.” ifadelerine yer verdi.





