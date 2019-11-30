Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu Atandı

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı’nın katılımıyla Afşin Yerleşkesinde gerçekleştirilen törenle Doç. Dr. Tuncay Yeşilkaynak müdürlük görevini Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu’na devretti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada, yüksekokula verdiği hizmetlerinden dolayı Doç. Dr. Yeşilkaynak’a teşekkür etti. Prof. Dr. Kadir Saltalı, “Afşin’de bulunan meslek yüksekokulumuz bölgeye özgü bölümleri içermesi, öğrenci ve öğretim elemanı sayısı bakımından üniversitemizin önemli yüksekokullarından bir tanesi. Öğrencilerimizin uygun ders ve laboratuvar ortamlarının olduğu, kendine has binası olan okulumuzda eğitimin kalitesi ve öğrenci memnuniyeti ön plana çıkıyor. Bugüne kadar Afşin Meslek Yüksekokulumuzda herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Bu manada Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Tuncay Yeşilkaynak ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bugün okulumuzda müdürlük görevine atanan Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu’na da yeni görevinde başarılar diliyorum.” diye konuştu

Görevi süresince öğrencilere, okula ve ilçeye güzel hizmetler yapmaya çalıştığını söyleyen Doç. Dr. Tuncay Yeşilkaynak, “Görev sürem boyunca her türlü desteği sağlayan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’a ve rektör yardımcılarımıza, Afşin Kaymakamımız Ahmet Can Pınar ve Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Yüksekokulun kalkınması adına hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için elinden gelen bütün gayreti göstereceklerini dile getiren Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin MYO Müdürü Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu, “Bu görevi bana layık gören üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’a ve rektör yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu görevler kelimemin tam manasıyla bir bayrak yarışıdır ve bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı müdürümüz Tuncay Hocamıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da yüksekokulumuzun çizgisini daha üst noktalara taşımaya çalışacağız.” şeklinde konuştu.