Afşin FM, Sihirli Mikrofon Radyo Ödüllerine Aday

Afşin’de yayın yapan Afşin FM, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘5. Sihirli Mikrofon Radyo ödülleri-En İyi Yerel Radyo’ kategorisinde ülke genelinde yapılan ön elemeleri geçerek, finalde yerini aldı.

Türkiye’nin Radyo Oskarları olarak da bilinen ve bu yıl beşincisi düzenlenen Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri programında Kahramanmaraş’ı, Afşin Radyo temsil edecek.

Afşin Radyo TV A.Ş. Genel Yayın Yönetmeni Abdulhamit Karaduman, yarışma ile ilgili olarak verdiği bilgide, “Afşin FM olarak Kahramanmaraş’ı farklı platformlarda temsil etmek bizim için gurur verici. 14 gün sürecek oylamada elimizden gelenin fazlasını yaparak, radyomuzu ön sıralara taşımayı amaçlıyoruz. Bu süre içerisinde halkımızın desteğini bekliyoruz” dedi.

‘En İyi Yerel Radyo’ kategorisinde ülke genelinde yapılan ön elemeleri geçtiklerini belirten Karaduman, “Oylar, www.sihirlimikrofon.org adresinden alınacak kod ile cep telefonlarından 4605’e kısa mesaj göndererek kullanılacak. Cep telefonu ile oy kullanacaklara hiçbir ücret yansıtılmayacak. Zorlu Center PSM’de 9 Şubat Perşembe akşamı yapılacak ödül töreninde birçok ünlü sanatçı da radyocuları yalnız bırakmayacak. Gecede radyo severlerden en çok oyu alan radyolar ve programcılar ödüllerine kavuşacak. Ayrıca radyo duayenleri için de Sihirli Mikrofon Özel Ödülü verilecek. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri, radyoculuk sektörüne hizmet etmek, başarılı radyoları, radyo programcılarını ve radyo programlarını ödüllendirmek amacıyla Fatih Belediyesi tarafından düzenlenmektedir” diye konuştu.



