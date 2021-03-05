Afşin-Elbistan halkı şehidine veda edecek

Elbistan ve Afşin halkının bağrına basacağı şehit Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz için, aynı zamanda sınır komşumuz olan baba ocağı Kuşkayası Mahallesi’nde 6 Mart 2021 Cumartesi günü saat 15.30’da cenaze töreni düzenlenecek.

Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopterin Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında düşmüştü. Kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit olmuştu.

Ülkeyi yasa boğan helikopter kazasında şehit olan askerlerin naaşları, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi. Şehit 11 asker için önce 8. Kolordu Komutanlığı'nda ardından havalimanında tören düzenlendi. Törene şehit ailelerin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da katıldı. Kazada şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu. Duaların ardından 11 şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında 2 uçağa taşındı ve devlet töreni için Ankara'ya gönderildi.

Buradaki törende, Kuşkayası Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz’ın 2 yıl önce evlendiği Gizem Yılmaz'ın acı dolu bakışları kameralara yansıdı. Acılı eş Gizem Yılmaz, 1 yaşındaki oğulları ile birlikte şehit eşinin ardından gözyaşı döktü.

11 şehidimiz için, Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde devlet töreni düzenlendi. Devlet törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde yoğun katılımın olduğu törende önce Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitlerimizin naaşları namazın kılınacağı alana getirildi. İlk namaz Şehit Korgeneral Osman Erbaş için kılındı. Devamında tüm şehitlerimiz için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrası bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum. Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şahadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Bunu bizlere mükafat olarak bizlere lütfederse temenni ederim ki eder. Ben de tüm kardeşlerimden bir Fatiha okumalarını istiyorum” dedi.

Daha sonra şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından tekrar omuzlara alınarak defnedilecekler memleketlerine gönderildi.

Afşin-Elbistan şehidini bağrına basacak

Helikopter kazasında şehit olan hemşerimiz Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (28), 6 Mart Cumartesi günü baba ocağı Kuşkayası Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak. 7 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan ve 1'i polis 3 kardeşi bulunan ve 2 yıl önce de Gizem Yılmaz ile hayatını birleştiren şehit Nazmi Yılmaz'ın 1 yaşında Tayfur adına oğlu olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş, şehidini son yolculuğuna uğurlayacak

Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerden biri olan Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir için de Onikişubat ilçesine bağlı Hartlap Mahallesi'nde tören düzenlenecek. 1997'de uzman çavuş olarak TSK'ya giren şehit Demir, öğle namazı sonrasındaki törenle son yolculuğuna uğurlanacak.









































