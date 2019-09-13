Afşin'deki RES’e onay, Elbistan sırada

Güney RES Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından Afşin ile Sivas ili, Gürün İlçesi sınırları içerisinde rüzgardan elektrik enerjisi üretmek amacıyla toplam 20 MWm/MWe kurulu gücünde Tanır Rüzgar Enerjisi Santrali kurulup işletilmesi planlanıyor. 50 milyon lira yatırımla kurulacak olan santralde her biri 1 MW kapasiteli 20 adet rüzgar türbini kurulacak. Afşin sınırları içerisinde 18 adet türbin ve Şalt Merkezi, Sivas ili, Gürün ilçesinde ise 2 adet türbin yer alacak. Yılda 70 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor. Söz konusu yenilenebilir enerji yatırımı ile ilgili Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak nihai kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir.”

Elbistan’a da 20 MW RES kurulacak

Elbistan’da her biri 1 MWe kurulu gücünde 20 tribünden oluşacak 20 MWe güce sahip rüzgar enerjisi santrali kurulacak. Elbistan’a bağlı Alkayaoğlu Mahallesi’nin Geneci Tepe mevkiinde kurulması planlanan 20 MWe kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali (RES) ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci devam ediyor. Uzun süredir bölgede yapılan test çalışmalarının ardından ÇED sürecini başlatan firma, bölgeye her biri 1 MWe kurulu güçte 20 adet rüzgar tribünü yerleştirecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ön lisans verilen RES projesinin toplam kurulu gücü 20 MWe olacak. Toplam yatırım tutarının 50 milyon TL olması beklenen rüzgar enerjisi santralinin (RES) kurulumunda 37, işletme aşamasında ise 7 kişi istihdam edilecek. Proje kapsamında rüzgar tribünlerinden üretilecek elektriğin enterkonnekte sistemine aktarılması için de şalt sahası yapılacak. Üretilen elektrik, şalt sahasından Malatya’nın Darende ilçesi ve Afşin’in Tanır Mahallesi’nde yer alan trafo merkezlerine aktarılacak.