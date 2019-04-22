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Afşin'de tarihi eser kaçakçılığı

Afşin'de tarihi eser kaçakçılığı
Afşin'de  jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda geçmiş döneme ait olduğu belirlenen tarihi eserler ele geçirildi. 
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 aylık takip sonucu Afşin ilçesinin Arıtaş ve Göllüce mahallelerinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Operasyonlarda, değişik döneme ait olduğu belirlenen 24 adet metal sikke, 2 adet yüzük, 26 adet muhtelif tarihi obje, 8 adet parlak taş, 5 adet ok ucu, 1 adet kaşık ile 5 adet cep telefonu, 2 adet av tüfeği ve şarjörü ve 37 adet av tüfeğinin fişeği ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan lider konumdaki E.B ile F.B, Ş.B, M.Y, N.Ö ve M.S isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  (İHA) 


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Fatih kurt 1 ay önce

Bırakın yerin altında duracağına çıkarsın millet romalının parası çürümesin yer altında işsizliğe %20 çözüm sunar hemide.)

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Osmanlı 1 ay önce

Adamlar harbe gidiyor sanki

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