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Afşin'de silahlı saldırı: 2 kuzen hayatını kaybetti

Afşin ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan 2 kuzen, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Afşin'de silahlı saldırı: 2 kuzen hayatını kaybetti
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 Afşin ilçesinde tartıştıkları kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan 2 kuzen, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezindeki Eshab-ı Kehf Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; O.S. ile 21 yaşındaki İ.T.D. ve 22 yaşındaki V.E.D. adlı kuzenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.S, yanındaki silahla İ.T.D. ve V.E.D'ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği gençler ağır yaralanırken; O.S. ise olay yerinden otomobille kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kuzen, kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçarak Elbistan'a gelen zanlı ise emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


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